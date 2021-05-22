Глава МИД Австрии заявил об отсутствии интереса у России к диалогу с ЕС

«Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет... Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы», — приводит слова министра ТАСС.