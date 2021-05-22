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Глава МИД Австрии заявил об отсутствии интереса у России к диалогу с ЕС

Ведомости

Евросоюз желает наладить диалог с Россией, однако получаемые в последнее время сигналы от Москвы свидетельствует о том, что она в этом не заинтересована, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет... Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы», — приводит слова министра ТАСС.

Шалленберг также выразил надежду, что тональность отношений России и ЕС изменится, добавив, что Вена всегда работала над надежным каналом диалога с Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Шалленберга, заметила, что Москва и Брюссель сотрудничали по множеству политических и экономических проектов.

«Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — добавила она.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас охарактеризовал положение дел в отношениях с Россией как «самые серьезные времена за 30 лет.

Ранее по теме: МИД допустил расширение списка недружественных России стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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