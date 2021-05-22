Глава МИД Австрии заявил об отсутствии интереса у России к диалогу с ЕС
Евросоюз желает наладить диалог с Россией, однако получаемые в последнее время сигналы от Москвы свидетельствует о том, что она в этом не заинтересована, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет... Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы», — приводит слова министра ТАСС.
Шалленберг также выразил надежду, что тональность отношений России и ЕС изменится, добавив, что Вена всегда работала над надежным каналом диалога с Москвой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Шалленберга, заметила, что Москва и Брюссель сотрудничали по множеству политических и экономических проектов.
«Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — добавила она.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас охарактеризовал положение дел в отношениях с Россией как «самые серьезные времена за 30 лет.