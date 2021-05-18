МИД допустил расширение списка недружественных России стран

«Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами, заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства — это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», — сказал он.