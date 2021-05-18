МИД допустил расширение списка недружественных России стран
«Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами, заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства — это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», — сказал он.
Рябков отметил, что для изменения списка правительству нужны веские основания. Отмену ограничений, наложенных на США, которые теперь не могут нанимать в дипломатическую миссию в России российских граждан, он допустил в случае изменения американской политики в лучшую сторону. В целом, по словам замглавы МИД, Вашингтон пока не направлял просьб об исключении США из списка недружественных государств.
Чехия прокомментировала решение российского правительства 14 мая. МИД страны заявил, что включение в данный перечь является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Прагой, но также с Евросоюзом и его союзниками.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя список, сказал, что включение в него лишь двух государств говорит о готовности Москвы к диалогу.