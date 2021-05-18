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МИД допустил расширение списка недружественных России стран

Ведомости

Список стран, которых Москва считает совершающими недружественные действия в отношении России, может быть расширен, заявил в интервью РБК заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков. Пока в перечень входят только США и Чехия.

«Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами, заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства — это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», — сказал он.

Рябков отметил, что для изменения списка правительству нужны веские основания. Отмену ограничений, наложенных на США, которые теперь не могут нанимать в дипломатическую миссию в России российских граждан, он допустил в случае изменения американской политики в лучшую сторону. В целом, по словам замглавы МИД, Вашингтон пока не направлял просьб об исключении США из списка недружественных государств. 

Чехия прокомментировала решение российского правительства 14 мая. МИД страны заявил, что включение в данный перечь является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Прагой, но также с Евросоюзом и его союзниками.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя список, сказал, что включение в него лишь двух государств говорит о готовности Москвы к диалогу. 

Ранее по теме: Песков объяснил ограниченность перечня недружественных России стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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