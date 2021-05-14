В Чехии оценили включение в список недружественных России стран
МИД Чехии считает включение в список недружественных России стран дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Прагой, но и с Евросоюзом, передает ТАСС.
«Считаем эти действия РФ дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками», — отмечается в сообщении чешского ведомства.
14 мая правительство России утвердило список стран, совершающих недружественные действия в отношении России: в него вошли только США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в дипломатическую миссию в России не более 19 работников-россиян, США — ни одного.
В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.