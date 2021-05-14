Песков объяснил ограниченность перечня недружественных России стран
Ограниченность перечня недружественных иностранных государств говорит о готовности Москвы к диалогу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Москва последовательно подчеркивает готовность к диалогу», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о выборе стран для перечня недружественных иностранных государств и о том, подчеркивается ли таким образом готовность Москвы к диалогу.
14 мая правительство России утвердило список стран, совершающих недружественные действия в отношении России: в него вошли только США и Чехия.
Согласно документу, Чехия сможет нанимать в дипломатическую миссию в России не более 19 работников-россиян, США — ни одного.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных в том числе против российского госдолга. В ответ МИД России запретил въезд ряду американских чиновников, а также обещал ограничить практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Тогда же было решено запретить американским диппредставительствам в России нанимать российских граждан.
В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.