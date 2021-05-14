Россия внесла США и Чехию в перечень недружественных стран
Правительство России утвердило список стран, совершающих недружественные действия в отношении России. В него пока вошли только США и Чехия. Это следует из соответствующего распоряжения кабмина, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Чехия сможет нанимать в дипломатическую миссию в России не более 19 работников-россиян, США — ни одного.
Ранее сегодня посольство США сообщило, что российские власти решили отложить запрет дипмиссии США нанимать иностранных работников.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности. Кроме того, Россия объявила о высылке десяти сотрудников дипмиссий США.
В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.