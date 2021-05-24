ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Белоруссии
Европейский союз заморозил выплату Белоруссии 3 млрд евро в качестве инвестиционной помощи. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит ЕС, передает ТАСС. По ее словам, пакет помощи будет заморожен до тех пор, пока Белоруссия «не станет демократической».
«В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму 3 млрд, однако он останется замороженным до тех пор, пока Белоруссия не станет демократической», — отметила она.
По словам фон дер Ляйен, в связи с этим инцидентом Белоруссию ждет «серьезный ответ Евросоюза». В частности, ЕС обсудит санкции против физических и юридических лиц, предприятий и организаций, финансирующих «белорусский режим», а также санкции против белорусского авиационного сектора.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair взрывных устройств не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.