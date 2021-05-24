МИД счел задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии
Задержание бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
«Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей телеграм-канала «NEXTA» Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии», — сказала Захарова.
Помимо Протасевича, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства указала на информацию о том, что вместе с ним на борт самолета не вернулась и гражданка России.
«По данному вопросу Посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь», — подчеркнула она.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом. В письме с угрозой также было требование к ЕС прекратить поддерживать действия Израиля в секторе Газа.