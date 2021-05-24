Лондон может ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за действий Минска

Вчера Минобороны Белоруссии запросило экстренную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, сославшись на сообщение о минировании лайнера. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой. С ноября прошлого года он и создатель канала Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич с осени проживал в Литве.