Лондон может ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за действий Минска
Власти Великобритании рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» в связи со вчерашней вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и задержанием находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом заявил в ходе выступления в парламенте министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
«Вы упомянули «Северный поток» и другие возможности. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы посмотреть, какие дальнейшие шаги они также готовы предпринять», — сказал он на заседании.
Такое заявление Рааб сделал в ответ на заявление главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата. Тот призвал ввести санкции против газопроводов «Северный поток — 2», а также «Ямал — Европа». Политик указал, что последний проходит через территорию Белоруссии, а значит, правительство республики зарабатывает на нем. Парламентарии также обсудили возможную причастность Москвы ко вчерашнему инциденту в Минске.
Вчера Минобороны Белоруссии запросило экстренную посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, сославшись на сообщение о минировании лайнера. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой. С ноября прошлого года он и создатель канала Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич с осени проживал в Литве.
После посадки Протасевича и его девушку задержали. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.
В связи с инцидентом страны Европейского союза рассмотрят вопрос о введении запрета для своих самолетов на полеты над воздушным пространством Белоруссии, а также закрытия собственных аэропортов для авиакомпании республики «Белавиа», узнали СМИ. Россия же от подобных мер отказалась. Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать случившееся, а официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала реакцию Запада на произошедшее шокирующей.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируется завершить в этом году.