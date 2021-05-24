Российские авиакомпании не будут приостанавливать полеты над Белоруссией
Российские авиакомпании будут продолжать летать в Белоруссию и над ее территорией после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая, сообщили «Ведомостям» в Росавиации.
«Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении», — сообщили в пресс-службе. Ранее латвийская авиакомпания AirBaltic приостановила использование белорусского воздушного пространства, а правительство Польши рассматривает вопрос об аналогичном запрете для своей авиакомпании LOT.
О необходимости запретить авиакомпаниям ЕС летать через Белоруссию заявили в МИД Франции. Также рассматривается вопрос и о закрытии доступа в европейские аэропорты для самолетов «Белавиа» и даже наземного сообщения ЕС со страной.
Самолет ирландского лоукостера Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летел 23 мая из Афин в Вильнюс. Протасевич внесен Минском в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму из-за освещения протестов в стране летом 2020 г. Когда лайнер с экс-главредом Nexta пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о бомбе. Белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. Протасевич был задержан в аэропорту Минска.
В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Самолет через несколько часов вылетел из Минска и достиг Вильнюса. Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.