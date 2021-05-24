Российские авиакомпании не будут приостанавливать полеты над Белоруссией

Самолет ирландского лоукостера Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летел 23 мая из Афин в Вильнюс. Протасевич внесен Минском в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму из-за освещения протестов в стране летом 2020 г. Когда лайнер с экс-главредом Nexta пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о бомбе. Белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. Протасевич был задержан в аэропорту Минска.