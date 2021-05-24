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Великобритания запретила «Белавиа» полеты в страну

Ведомости

Великобритания приостанавливает разрешение белорусской авиакомпании «Белавиа» на полеты в страну в связи со вчерашней вынужденной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и задержанием находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщил на своей странице в Twitter британский министр транспорта Грант Шэппс.

«После вчерашней вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске я поручил Управлению гражданской авиации (CAA) попросить авиакомпании избегать белорусского воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на полеты «Белавиа»», — написал он.

Ранее госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что весь ЕС может запретить своим самолетам летать через воздушное пространство республики. Кроме того, Reuters со ссылкой на запрос, поступивший в Международную организации гражданской авиации (ICAO), сообщил, что «Белавиа» могут запретить доступ в аэропорты Европы. О проработке подобной меры узнал также Financial Times. Соответствующее решение может принять и Украина.

Подобные меры связаны с инцидентом, произошедшим вчера с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой. С ноября прошлого года он и создатель канала Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.

Во время вчерашнего рейса лайнер Ryanair пересекал воздушное пространство Белоруссии. Тогда Минобороны республики запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Для сопровождения судна белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29.

После посадки Протасевича и его девушку задержали. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.

Ранее по теме: В Белоруссии рассказали об угрозах авторов сообщения о «минировании» самолета Ryanair

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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