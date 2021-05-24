В Белоруссии рассказали об угрозах авторов сообщения о «минировании» самолета Ryanair

«Двадцать третьего мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" с электронного адреса протонмэйл дот ком на английском языке поступило письменное сообщение: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая на Вильнюсом", — сказал он во время брифинга.