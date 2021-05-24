В Белоруссии рассказали об угрозах авторов сообщения о «минировании» самолета Ryanair
Авторы сообщения о «минировании» самолета авиакомпании Ryanair грозили взорвать бомбу над Вильнюсом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артема Сикорского. В письме с угрозой также было требование к ЕС прекратить поддерживать действия Израиля в секторе Газа.
«Двадцать третьего мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" с электронного адреса протонмэйл дот ком на английском языке поступило письменное сообщение: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая на Вильнюсом", — сказал он во время брифинга.
Сикорский подчеркнул, что диспетчеры не оказывали давления на принятие командиром самолета Ryanair решения о посадке на территории страны, их действия выполнялись в соответствии с международными обязательствами.
23 мая самолет авиакомпании, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После протестов в стране летом 2020 г. он был внесен белорусскими властями в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. Ведомство также направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.