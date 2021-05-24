На Украине назвали условие для запрета полетов «Белавиа» в страну
Украина запретит белорусской авиакомпании «Белавиа» летать в свою страну, если аналогичное решение примет Европейский союз (ЕС) из-за вчерашней вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и задержания находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил изданию «Страна» советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк.
«Этот вопрос сейчас будет в процессе обсуждения и точно будет коррелироваться с решениями европейских стран», — сказал он.
Также Подоляк не исключил, что украинские самолеты перестанут летать над воздушным пространством Белоруссии. «Безусловно, инцидент в небе Беларуси будет иметь чрезвычайные юридические и политические последствия для самой страны. Возможно, решение будет в том, что ни одна авиакомпания из цивилизованных стран, включая Украину, не зайдет в небо Беларуси», — добавил он.
Подобные меры связаны с инцидентом, произошедшим вчера с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой. С ноября прошлого года он и создатель канала Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.
Во время вчерашнего рейса лайнер Ryanair пересекал воздушное пространство Белоруссии. Тогда Минобороны республики запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Для сопровождения судна белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29.
После посадки Протасевича и его девушку задержали. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.