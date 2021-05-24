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На Украине назвали условие для запрета полетов «Белавиа» в страну

Ведомости

Украина запретит белорусской авиакомпании «Белавиа» летать в свою страну, если аналогичное решение примет Европейский союз (ЕС) из-за вчерашней вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и задержания находившегося на борту экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил изданию «Страна» советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк.

«Этот вопрос сейчас будет в процессе обсуждения и точно будет коррелироваться с решениями европейских стран», — сказал он.

Также Подоляк не исключил, что украинские самолеты перестанут летать над воздушным пространством Белоруссии. «Безусловно, инцидент в небе Беларуси будет иметь чрезвычайные юридические и политические последствия для самой страны. Возможно, решение будет в том, что ни одна авиакомпания из цивилизованных стран, включая Украину, не зайдет в небо Беларуси», — добавил он.

Ранее решение не заходить в воздушное пространство Белоруссии приняла латвийская авиакомпания AirBaltic. Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон, в свою очередь, сказал, что весь ЕС может запретить своим самолетам летать через воздушное пространство республики.

Кроме того, Reuters со ссылкой на запрос, поступивший в Международную организации гражданской авиации (ICAO), сообщил, что «Белавиа» могут запретить доступ в аэропорты Европы. О проработке подобной меры узнал также Financial Times.

Подобные меры связаны с инцидентом, произошедшим вчера с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. На его борту находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой. С ноября прошлого года он и создатель канала Степан Путило включены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше, где проживали оба молодых человека, с просьбой арестовать их и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды. Протасевич осенью переехал в Литву.

Во время вчерашнего рейса лайнер Ryanair пересекал воздушное пространство Белоруссии. Тогда Минобороны республики запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Для сопровождения судна белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29.

После посадки Протасевича и его девушку задержали. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса страны (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей) в связи с ложным сообщением о минировании.

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири назвал произошедшее «спонсируемым государством пиратством». Такое же мнение выразили власти Ирландии, Франции, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать инцидент. В «Росавиации» сообщили «Ведомостям», что российские авиакомпании продолжат летать в Белоруссию и над ее территорией после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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