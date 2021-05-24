Песков отказался комментировать инцидент с самолетом Ryanair

Глава Ryanair выразил мнение, что на борту, помимо задержанного экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, находились также агенты КГБ. С этим заявлением согласился также министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни. «Пять или шесть человек покинули самолет, но только один из них был арестован, что говорит о том, что остальные были сотрудниками секретных служб», — заявил он.