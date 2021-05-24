Песков отказался комментировать инцидент с самолетом Ryanair
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментрировать журналистам инцидент с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, передает ТАСС.
«Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair», — сказал он. По его словам, давать оценку ситуации должны международные авиационные власти «с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам».
Ранее сегодня генеральный директор лоукостера Майкл О’Лири заявил в эфире радиостанции Newstalk, что вынужденная посадка самолета в Минске с подачи Министерства обороны Белоруссии является актом пиратства, спонсируемого государством. О’Лири назвал произошедшее «очень пугающим». По его словам, это было страшно как для пассажиров, так и для членов экипажа, потому что вооруженные люди обыскивали их вещи и держали под охраной.
Глава Ryanair выразил мнение, что на борту, помимо задержанного экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, находились также агенты КГБ. С этим заявлением согласился также министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковни. «Пять или шесть человек покинули самолет, но только один из них был арестован, что говорит о том, что остальные были сотрудниками секретных служб», — заявил он.
Политик назвал задержание Протасевича «похищением человека режимом диктатора». Президента Белоруссии Александра Лукашенко он назвал «лидером, который не имеет демократической легитимности».
Ковни поддержал мнение О’Лири о том, что произошедшее вчера было актом спонсируемого государством авиационного пиратства. Ранее ту же позицию озвучил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.
23 мая самолет Ryanair с Протасевичем на борту следовал из Афин в Вильнюс. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Более того, белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить ирландский самолет.
После посадки в Минске Протасевича задержали. В ноябре прошлого года он и создатель Nexta Степан Путило были включены в список причастных к террористической деятельности. Генпрокуратура Белоруссии в связи с этим обращалась к Польше с просьбой арестовать обоих и выдать ей. Позже Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.
При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. Также Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.