Боррель назвал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске «актом пиратства»

Самолет Ryanair с бывшим главным редактором Nexta на борту летел 23 мая из Афин в Вильнюс. Протасевич ранее был внесен Белоруссией в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму из-за разжигания протестов в стране летом 2020 г. Когда лайнер с ним пролетал над территорией республики, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о бомбе. Белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.