Боррель назвал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске «актом пиратства»
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель охарактеризовал инцидент с экстренной с посадкой в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair «похищением людей» и «актом пиратства». Об этом он сказал в интервью радиостанции Onda Cero.
Инцидент произошел 23 мая, после посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
«Это похищение людей, акт пиратства, совершенный государством», — сказал глава европейской дипломатии.
Ранее Боррель заявил, что ЕС рассматривает принятие мер против представителей белорусского руководства, которые несут ответственность за посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича.
Самолет Ryanair с бывшим главным редактором Nexta на борту летел 23 мая из Афин в Вильнюс. Протасевич ранее был внесен Белоруссией в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму из-за разжигания протестов в стране летом 2020 г. Когда лайнер с ним пролетал над территорией республики, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о бомбе. Белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.