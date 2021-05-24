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Боррель назвал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске «актом пиратства»

Ведомости

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель охарактеризовал инцидент с экстренной с посадкой в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair «похищением людей» и «актом пиратства». Об этом он сказал в интервью радиостанции Onda Cero.

Инцидент произошел 23 мая, после посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

«Это похищение людей, акт пиратства, совершенный государством», — сказал глава европейской дипломатии.

Ранее Боррель заявил, что ЕС рассматривает принятие мер против представителей белорусского руководства, которые несут ответственность за посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича.

Самолет Ryanair с бывшим главным редактором Nexta на борту летел 23 мая из Афин в Вильнюс. Протасевич ранее был внесен Белоруссией в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму из-за разжигания протестов в стране летом 2020 г. Когда лайнер с ним пролетал над территорией республики, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о бомбе. Белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.

Ранее по теме: Российские авиакомпании не будут приостанавливать полеты над Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных