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«Белавиа» могут закрыть доступ в аэропорты ЕС после инцидента с самолетом Ryanair

Ведомости

Белорусской авиакомпании «Белавиа» могут запретить доступ в аэропорты Европы после инцидента с посадкой в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета европейского лоукостера Ryanair, когда с рейса был снят и задержан экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запрос, поступивший в Международную организации гражданской авиации (ICAO).

Как сообщает агентство, эта мера рассматривается наряду с временной приостановкой полетов европейских авиакомпаний над Белоруссией. Кроме того, неназванный чиновник ЕС сообщил о возможной третьей мере — запрете на наземное сообщение со страной. Детали по последнему предложению не уточняются. Отмечается, что накануне инцидента Брюссель вел работу над четвертым пакетом санкций против властей Белоруссии в связи с результатами президентских выборов 2020 г. и мерами против участников акций протеста.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает принятие мер против представителей белорусского руководства, которые несут ответственность за посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича.

Ранее сегодня в МИД Франции заявили, что отказаться от использования воздушного пространства республики может весь Евросоюз, а латвийская авиакомпания AirBaltic уже сделала это. Правительство Польши рассматривает вопрос о запрете своей авиакомпании LOT летать в воздушном пространстве Белоруссии.

Самолет Ryanair с Протасевичем на борту летел 23 мая из Афин в Вильнюс. Протасевич внесен Минском в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму из-за разжигания протестов в стране летом 2020 г. Когда лайнер с экс-главредом Nexta пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о бомбе. Белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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