«Белавиа» могут закрыть доступ в аэропорты ЕС после инцидента с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair с Протасевичем на борту летел 23 мая из Афин в Вильнюс. Протасевич внесен Минском в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму из-за разжигания протестов в стране летом 2020 г. Когда лайнер с экс-главредом Nexta пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о бомбе. Белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.