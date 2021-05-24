«Белавиа» могут закрыть доступ в аэропорты ЕС после инцидента с самолетом Ryanair
Белорусской авиакомпании «Белавиа» могут запретить доступ в аэропорты Европы после инцидента с посадкой в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета европейского лоукостера Ryanair, когда с рейса был снят и задержан экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запрос, поступивший в Международную организации гражданской авиации (ICAO).
Как сообщает агентство, эта мера рассматривается наряду с временной приостановкой полетов европейских авиакомпаний над Белоруссией. Кроме того, неназванный чиновник ЕС сообщил о возможной третьей мере — запрете на наземное сообщение со страной. Детали по последнему предложению не уточняются. Отмечается, что накануне инцидента Брюссель вел работу над четвертым пакетом санкций против властей Белоруссии в связи с результатами президентских выборов 2020 г. и мерами против участников акций протеста.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает принятие мер против представителей белорусского руководства, которые несут ответственность за посадку самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича.
Ранее сегодня в МИД Франции заявили, что отказаться от использования воздушного пространства республики может весь Евросоюз, а латвийская авиакомпания AirBaltic уже сделала это. Правительство Польши рассматривает вопрос о запрете своей авиакомпании LOT летать в воздушном пространстве Белоруссии.
Самолет Ryanair с Протасевичем на борту летел 23 мая из Афин в Вильнюс. Протасевич внесен Минском в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму из-за разжигания протестов в стране летом 2020 г. Когда лайнер с экс-главредом Nexta пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о бомбе. Белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Минтранс Белоруссии заявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о минировании.