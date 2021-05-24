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Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

Ведомости

Страны Запада не должны быть шокированы инцидентом с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим"», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, тогда Запад должно шокировать всё, в том числе принудительные посадки самолёта президента Боливии в Австрии по запросу США, а также посадка на Украине белорусского борта с активистом антимайдана. «Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия не приносит должного эффекта из-за хранения в сети всех случаев насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов.

23 мая самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту следовал из Афин в Вильнюс. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Более того, белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить ирландский самолет. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. А Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Ранее по теме: Песков отказался комментировать инцидент с самолетом Ryanair

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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