Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Страны Запада не должны быть шокированы инцидентом с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим"», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
По ее словам, тогда Запад должно шокировать всё, в том числе принудительные посадки самолёта президента Боливии в Австрии по запросу США, а также посадка на Украине белорусского борта с активистом антимайдана. «Либо не должно шокировать аналогичное поведение других», — подчеркнула Захарова.
Она отметила, что использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия не приносит должного эффекта из-за хранения в сети всех случаев насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов.
23 мая самолет Ryanair с экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту следовал из Афин в Вильнюс. Когда лайнер пролетал над Белоруссией, местное Минобороны запросило его экстренную посадку в аэропорту Минска, сославшись на сообщение о минировании. Более того, белорусское ведомство направило истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить ирландский самолет. При этом в итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств посадки самолета. А Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.