AirFrance и Finnair приостановили полеты над Белоруссией
Французская авиакомпания AirFrance, финская Finnair и сингапурская Singapore Airlines приостановили полеты над Белоруссией после инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске и арестом летевшего этим рейсом экс-редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
AirFrance объяснила свое решение тем, что «приняла к сведению выводы Европейского совета». «[Компания] поэтому приостанавливает пролет своих самолетов в (белорусском) воздушном пространстве до дальнейшего уведомления», — сообщили в авиакомпании (цитата по Figaro). План полета самолета, который уже находится в пути, будет изменен.
Finnair заявила о приостановки полетов над Белоруссией «до уведомления» в своем Twitter. Там также предупредили об изменении маршрутов самолетов. В частности, следующий рейс Finnair, пролегающий через территорию Белоруссии в турецкий город Газипаша на следующей неделе. Длительность полета этого рейса увеличится.
Singapore Airlines также приостановила полеты над Белоруссией и пообещала «мониторить обстановку» в дальнейшем. «Безопасность пассажиров является нашим приоритетом», — объяснили в авиаперевозчике (цитата по CNA). Таким образом, уже пять крупных авиаперевозчиков решили не использовать белорусское воздушное пространство. Первым накануне стала латвийская AirBaltic, за ней аналогичное решение приняла венгерская WizAir. Также обсуждается возможность приостановки полетов польской
Саммит ЕС вечером в понедельник, 24 мая, принял решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Европы, говорится в сообщении органа на его сайте. Кроме того, дипломаты рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Европейские лидеры потребовали у Белоруссии немедленно освободить Протасевича и Софию Сапегу, у ИКАО (Международной организации гражданской авиации) — провести расследование инцидента. Евросовет также рассмотрит принятие новых персональных и экономических санкций против Белоруссии.
Самолет авиакомпании Ryanair, 23 мая выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его Минск обвиняет в причастности к экстремизму и терроризму после освещения массовых протестов в стране летом-осенью 2020 г. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.