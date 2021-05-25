AirFrance и Finnair приостановили полеты над Белоруссией

Самолет авиакомпании Ryanair, 23 мая выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его Минск обвиняет в причастности к экстремизму и терроризму после освещения массовых протестов в стране летом-осенью 2020 г. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.