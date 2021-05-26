В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией
Если бы Польша не выступала в интересах Украины против энергетических проектов России, возможно отношения между польской и российской стороной могли бы сложиться иначе, заявил депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский изданию Energetyka 24.
«Конечно, здесь можно задать вопрос: если бы Польша смогла поговорить с Россией несколько десятилетий назад, были бы осуществлены такие дорогостоящие и политически трудные инвестиции, как прокладка трубопроводов через все Балтийское море, или Россия не решилась бы на это, увеличив пропускную способность по существующему маршруту через Беларусь и Польшу», — сказал Каминьский изданию, отметив, что более 20 лет назад интерес польских политиков был сосредоточен не на интересах Польши, а на интересах Украины.
Политик добавил, что «Северный поток — 2» не выгоден для Польши, но Варшава никак не могла заблокировать его строительство. «Польша не могла заблокировать строительство «Северного потока — 2» в ситуации, когда Германия и Россия определили его строительство как свой стратегический интерес, и не было серьезных партнеров, которые могли бы его заблокировать», — пояснил Каминьский.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году. Против проекта выступают США, потому что считают его проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.