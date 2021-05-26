В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией

«Конечно, здесь можно задать вопрос: если бы Польша смогла поговорить с Россией несколько десятилетий назад, были бы осуществлены такие дорогостоящие и политически трудные инвестиции, как прокладка трубопроводов через все Балтийское море, или Россия не решилась бы на это, увеличив пропускную способность по существующему маршруту через Беларусь и Польшу», — сказал Каминьский изданию, отметив, что более 20 лет назад интерес польских политиков был сосредоточен не на интересах Польши, а на интересах Украины.