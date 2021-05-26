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В Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией

Ведомости

Если бы Польша не выступала в интересах Украины против энергетических проектов России, возможно отношения между польской и российской стороной могли бы сложиться иначе, заявил депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский изданию Energetyka 24.

«Конечно, здесь можно задать вопрос: если бы Польша смогла поговорить с Россией несколько десятилетий назад, были бы осуществлены такие дорогостоящие и политически трудные инвестиции, как прокладка трубопроводов через все Балтийское море, или Россия не решилась бы на это, увеличив пропускную способность по существующему маршруту через Беларусь и Польшу», — сказал Каминьский изданию, отметив, что более 20 лет назад интерес польских политиков был сосредоточен не на интересах Польши, а на интересах Украины.

Политик добавил, что «Северный поток — 2» не выгоден для Польши, но Варшава никак не могла заблокировать его строительство. «Польша не могла заблокировать строительство «Северного потока — 2» в ситуации, когда Германия и Россия определили его строительство как свой стратегический интерес, и не было серьезных партнеров, которые могли бы его заблокировать», — пояснил Каминьский.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году. Против проекта выступают США, потому что считают его проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.

Ранее по теме: Байден объяснил отказ США от новых санкций против «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных