Байден объяснил отказ США от новых санкций против «Северного потока – 2»
Президент США Джо Байден отказался вводить новые санкции против газопровода «Северный поток – 2», потому что проект почти завершен и такой шаг повредил бы отношениям США и Европы, сообщил Bloomberg.
«Вводить санкции сейчас, я думаю, контрпродуктивно с точки зрения наших отношений с Европой», — сказал Байден.
20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от введения санкций в отношении оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG — отвечает американским национальным интересам.
О планах администрации президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении оператора строительства газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG 18 мая сообщило издание Axios со ссылкой на информированные источники. В публикации отмечалось, что такое решение говорит о нежелании США портить отношения с Германией из-за газопровода, а также о том, «с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден» при выстраивании отношений с Россией.
США последовательно вводили санкции против компаний — участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. В России такое отношение США считают проявлением нечестной конкуренции. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны. При этом в ФРГ заявили, что вопрос завершения или незавершения строительства газопровода «Северный поток — 2» будет решен в следующие 12 месяцев.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году.