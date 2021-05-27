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В ФСБ рассказали о выдворении эсминца Великобритании из акватории Крыма

Ведомости

Пограничная служба ФСБ, ВМФ и ВКС совместно выдворили эсминец Великобритании D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого замдиректора ФСБ – руководителя погранслужбы Владимира Кулишова.

По его словам, 13 октября 2020 года эсминец пересек государственную границу России в районе мыса Херсонес, воспользовавшись правом мирного прохода. Корабль был предупрежден о недопустимости захода в территориальные воды России. «На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», — рассказал Кулишов.

Он отметил, что пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных стран у границ России. Некоторые партнеры хотят продемонстрировать военную силу якобы для сдерживания «агрессивной политики России в регионе».

В ноябре прошлого года Минобороны заявило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 км. Корабль «Адмирал Виноградов» из состава российского Тихоокеанского флота по международному каналу связи предупредил команду американского эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра для вытеснения корабля из территориальных вод России. Впоследствии «Джон Маккейн» удалился в нейтральные воды.

Позднее пресс-служба Седьмого флота ВМС США сообщила, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как залив Петра Великого, где произошел инцидент, был объявлен СССР в 1984 г. своими внутренними водами «вопреки международному праву». 

Ранее по теме: Минобороны опубликовало видео с нарушившим границу России эсминцем США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных