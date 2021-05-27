В ФСБ рассказали о выдворении эсминца Великобритании из акватории Крыма
Пограничная служба ФСБ, ВМФ и ВКС совместно выдворили эсминец Великобритании D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма в октябре 2020 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого замдиректора ФСБ – руководителя погранслужбы Владимира Кулишова.
По его словам, 13 октября 2020 года эсминец пересек государственную границу России в районе мыса Херсонес, воспользовавшись правом мирного прохода. Корабль был предупрежден о недопустимости захода в территориальные воды России. «На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», — рассказал Кулишов.
Он отметил, что пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных стран у границ России. Некоторые партнеры хотят продемонстрировать военную силу якобы для сдерживания «агрессивной политики России в регионе».
В ноябре прошлого года Минобороны заявило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 км. Корабль «Адмирал Виноградов» из состава российского Тихоокеанского флота по международному каналу связи предупредил команду американского эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра для вытеснения корабля из территориальных вод России. Впоследствии «Джон Маккейн» удалился в нейтральные воды.
Позднее пресс-служба Седьмого флота ВМС США сообщила, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как залив Петра Великого, где произошел инцидент, был объявлен СССР в 1984 г. своими внутренними водами «вопреки международному праву».