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Минобороны опубликовало видео с нарушившим границу России эсминцем США

Ведомости

Минобороны России показало кадры с американским эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого в Японском море, передает телеканал «Звезда».

Ранее сегодня Минобороны России заявило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 км. Корабль «Адмирал Виноградов» из состава российского Тихоокеанского флота по международному каналу связи предупредил команду американского эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра для вытеснения корабля из территориальных вод России. Впоследствии «Джон Маккейн» удалился в нейтральные воды.

Позднее пресс-служба Седьмого флота ВМС США заявила, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как залив Петра Великого, где произошел инцидент, был объявлен СССР в 1984 г. своими внутренними водами «вопреки международному праву». 

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Ведомостями» назвал провокационными действия американского эсминца «Джон Маккейн».

Ранее по теме: В Совфеде назвали провокацией вторжение эсминца США в воды России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных