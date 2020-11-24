Минобороны опубликовало видео с нарушившим границу России эсминцем США
Минобороны России показало кадры с американским эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого в Японском море, передает телеканал «Звезда».
Ранее сегодня Минобороны России заявило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 км. Корабль «Адмирал Виноградов» из состава российского Тихоокеанского флота по международному каналу связи предупредил команду американского эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра для вытеснения корабля из территориальных вод России. Впоследствии «Джон Маккейн» удалился в нейтральные воды.
Позднее пресс-служба Седьмого флота ВМС США заявила, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как залив Петра Великого, где произошел инцидент, был объявлен СССР в 1984 г. своими внутренними водами «вопреки международному праву».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Ведомостями» назвал провокационными действия американского эсминца «Джон Маккейн».