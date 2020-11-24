В Совфеде назвали провокацией вторжение эсминца США в воды России

«Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что Соединенные Штаты не соглашаются с утверждениями России о том, что залив Петра Великого является «исторической бухтой» в соответствии с международным правом», — отметили в пресс-службе Седьмого флота. Американские военные продолжат «летать и плавать везде, где это разрешено международным правом», несмотря на «чрезмерные притязания России», добавили там.