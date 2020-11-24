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В Совфеде назвали провокацией вторжение эсминца США в воды России

Ведомости

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал провокационными действия американского эсминца «Джон Маккейн», который ранее вторгся в территориальные воды России в Японском море.

«Одно дело, когда в неловком положении оказалась рыболовецкая шхуна, другое дело — когда в двусмысленном положении оказывается боевой корабль. Такого рода действия американцев я не могу расценивать иначе, как провокационные», — сказал Климов «Ведомостям».

По его словам, ответственные за планирование походов военных кораблей США «должны понимать, что с другой стороны тоже боевые корабли». Военные действия не должны подменять работу дипломатов, подчеркнул он.

«Отношения между нашими странами не таковы, чтобы можно было легко и просто выходить из конфликтных ситуаций. Тем, кто в США определяют военную политику, надо понимать, что игра с огнем в нынешних условиях чревата очень опасными последствиями», — добавил он.

Ранее сегодня Минобороны России заявило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 км. Корабль «Адмирал Виноградов» из состава российского Тихоокеанского флота по международному каналу связи предупредил команду американского эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра для вытеснения корабля из территориальных вод России. Впоследствии «Джон Маккейн» удалился в нейтральные воды.

Позднее пресс-служба Седьмого флота ВМС США заявила, что американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как залив Петра Великого, где произошел инцидент, был объявлен СССР в 1984 г. своими внутренними водами «вопреки международному праву». 

«Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что Соединенные Штаты не соглашаются с утверждениями России о том, что залив Петра Великого является «исторической бухтой» в соответствии с международным правом», — отметили в пресс-службе Седьмого флота. Американские военные продолжат «летать и плавать везде, где это разрешено международным правом», несмотря на «чрезмерные притязания России», добавили там.

Ранее по теме: ВМС США отвергли нарушение границы России эсминцем «Джон Маккейн»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных