ВМС США отвергли нарушение границы России эсминцем «Джон Маккейн»
Американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как район инцидента не относится к российским внутренним водам, заявили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США.
Как следует из сообщения, «Джон Маккейн» совершал операцию по обеспечению свободы судоходства в заливе Петра Великого, который СССР в 1984 г. «вопреки международному праву объявил своими внутренними водами», а «Россия продолжила притязания СССР». «Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что Соединенные Штаты не соглашаются с утверждениями России о том, что залив Петра Великого является «исторической бухтой» в соответствии с международным правом», — подчеркнули в пресс-службе Седьмого флота.
Там отметили, что американские военные продолжат «летать и плавать везде, где это разрешено международным правом», несмотря на «чрезмерные притязания России». «Соединенные Штаты будут продолжать защищать свободу мореплавания, гарантированную всем», — заключили в пресс-службе Седьмого флота
Ранее сегодня Минобороны России заявило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 км. Корабль «Адмирал Виноградов» из состава российского Тихоокеанского флота по международному каналу связи предупредил команду американского эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра для вытеснения корабля из территориальных вод России.
После этого «Джон Маккейн» удалился в нейтральные воды, но остался близко к месту инцидента. Для наблюдения за ним кроме «Адмирала Виноградова» в этот район также направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».