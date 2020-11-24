ВМС США отвергли нарушение границы России эсминцем «Джон Маккейн»

Как следует из сообщения, «Джон Маккейн» совершал операцию по обеспечению свободы судоходства в заливе Петра Великого, который СССР в 1984 г. «вопреки международному праву объявил своими внутренними водами», а «Россия продолжила притязания СССР». «Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что Соединенные Штаты не соглашаются с утверждениями России о том, что залив Петра Великого является «исторической бухтой» в соответствии с международным правом», — подчеркнули в пресс-службе Седьмого флота.