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ВМС США отвергли нарушение границы России эсминцем «Джон Маккейн»

Ведомости

Американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как район инцидента не относится к российским внутренним водам, заявили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США.

Как следует из сообщения, «Джон Маккейн» совершал операцию по обеспечению свободы судоходства в заливе Петра Великого, который СССР в 1984 г. «вопреки международному праву объявил своими внутренними водами», а «Россия продолжила притязания СССР». «Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что Соединенные Штаты не соглашаются с утверждениями России о том, что залив Петра Великого является «исторической бухтой» в соответствии с международным правом», — подчеркнули в пресс-службе Седьмого флота.

Там отметили, что американские военные продолжат «летать и плавать везде, где это разрешено международным правом», несмотря на «чрезмерные притязания России». «Соединенные Штаты будут продолжать защищать свободу мореплавания, гарантированную всем», — заключили в пресс-службе Седьмого флота

Ранее сегодня Минобороны России заявило, что эсминец ВМС США «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, зайдя за линию границы на 2 км. Корабль «Адмирал Виноградов» из состава российского Тихоокеанского флота по международному каналу связи предупредил команду американского эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра для вытеснения корабля из территориальных вод России.

После этого «Джон Маккейн» удалился в нейтральные воды, но остался близко к месту инцидента. Для наблюдения за ним кроме «Адмирала Виноградова» в этот район также направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».

Ранее по теме: Минобороны сообщило о пересечении американским судном российской границы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных