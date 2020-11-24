Минобороны сообщило о пересечении американским судном российской границы
Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море, сообщило российское Минобороны. По данным ведомства, судно зашло за линию границы на 2 км.
По данным Минобороны, эсминец США несколько дней находился в акватории Японского моря. 24 ноября в 6:17 по мск эсминец нарушил территориальные воды России а заливе Петра Великого и углубился за морскую границу России на 2 км. Корабль «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил команду американского эсминца о недопустимости таких действий и о возможном применении таранного маневра для вытеснения корабля из территориальных вод России, говорится в сообщении ведомства.
После предостережения американский корабль сразу вышел в нейтральные воды, отметили в министерстве. «Адмирал Виноградов» продолжает выполнять задачи «в непосредственной близости» от эсминца США, добавили в Минобороны. В этот район также направлен корвет Тихоокеанского флота «Совершенный».