В МИД России заявили о риске вовлечения SWIFT в «санкционную спираль»

Россия, по словам Биричевского, разрабатывает аналог SWIFT. «Пока, как мы понимаем, об этом (об отключении. – Ведомости) речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — сказал он.