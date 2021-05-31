В МИД России заявили о риске вовлечения SWIFT в «санкционную спираль»
Международная платежная система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского.
«То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль", — отметил Биричевский.
Он рассказал, что угрозы отключить Россию от SWIFT часто исходят от США. Биричевский напомнил, что санкции может вводить только легитимный орган, например, Совет безопасности ООН. Односторонние меры, которые принимает одно государство или группа стран, нельзя считать санкциями, пояснил он.
Россия, по словам Биричевского, разрабатывает аналог SWIFT. «Пока, как мы понимаем, об этом (об отключении. – Ведомости) речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо. Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — сказал он.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. Вопрос об отключении России от системы неоднократно поднимался другими государствами.
29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация Европейскому союзу.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя решение европейских парламентариев, назвала сценарий отключения России от SWIFT гипотетическим, однако отметила, что власти прорабатывают вопрос о минимизации рисков и экономического ущерба в случае реализации данной угрозы.