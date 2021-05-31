МИД заявил о несовпадении повесток России и США перед встречей президентов
Повестки России и США перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Замминистра добавил, что в предстоящие дни Москва сделает «ряд сигналов», которые для США будут «некомфортными». Таковые, по словам Рябкова, не связаны с саммитом президентов.
25 мая Кремль и Белый дом подтвердили встречу Путина и Байдена. Она состоится 16 июня в швейцарской Женеве. В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встрече, назвал ее очень важным событием. В то же время он призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям в данной связи и добавил, что в ходе первой встречи вряд ли удастся выйти на понимание по вопросам «глубокого несогласия» между Москвой и Вашингтоном.