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МИД заявил о несовпадении повесток России и США перед встречей президентов

Ведомости

Повестки России и США перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Замминистра добавил, что в предстоящие дни Москва сделает «ряд сигналов», которые для США будут «некомфортными». Таковые, по словам Рябкова, не связаны с саммитом президентов. 

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили встречу Путина и Байдена. Она состоится 16 июня в швейцарской Женеве. В Москве ранее сообщили, что главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также проблематику стратегической стабильности и актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встрече, назвал ее очень важным событием. В то же время он призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям в данной связи и добавил, что в ходе первой встречи вряд ли удастся выйти на понимание по вопросам «глубокого несогласия» между Москвой и Вашингтоном.

Ранее по теме: В Кремле поделились ожиданиями от встречи президентов России и США
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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