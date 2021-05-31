МИД заявил о несовпадении повесток России и США перед встречей президентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встрече, назвал ее очень важным событием. В то же время он призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям в данной связи и добавил, что в ходе первой встречи вряд ли удастся выйти на понимание по вопросам «глубокого несогласия» между Москвой и Вашингтоном.