В Кремле поделились ожиданиями от встречи президентов России и США

На вопрос, какие ожидания от саммита президентов России и США и есть ли надежда на «перезагрузку» отношений, Песков сказал: «Наверное, мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший у двусторонних отношений. То есть когда мы пытались эту перезагрузку устроить. Да и потом очевидно, что инерционность того негативного потенциала, который, к сожалению, собрался в наших двусторонних отношениях, тоже имеет место быть. Поэтому, конечно, ожидать того, что в ходе одной первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия — вряд ли приходится. Но в тоже время умалять значение этой встречи тоже было бы не верно, она очень важная», — сказал Песков.