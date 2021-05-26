В Кремле поделились ожиданиями от встречи президентов России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям от встречи президента России Владимира Путин и президента США Джо Байдена, но при этом назвал переговоры лидеров двух стран очень важным событием. Об этом он сказал в разговоре с журналистами.
На вопрос, какие ожидания от саммита президентов России и США и есть ли надежда на «перезагрузку» отношений, Песков сказал: «Наверное, мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший у двусторонних отношений. То есть когда мы пытались эту перезагрузку устроить. Да и потом очевидно, что инерционность того негативного потенциала, который, к сожалению, собрался в наших двусторонних отношениях, тоже имеет место быть. Поэтому, конечно, ожидать того, что в ходе одной первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия — вряд ли приходится. Но в тоже время умалять значение этой встречи тоже было бы не верно, она очень важная», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, стороны получат возможность обменяться мнениями по вопросам, которые представляют интерес для двух стран. Помимо этого, планируется обсуждение и вопросов стратегической стабильности, контроля над вооружениями.
«Я предложил бы не предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям от этой встречи, но все-таки в конкретном прикладном плане это очень важное событие», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Отвечая на вопрос журналиста о том, где именно в Женеве пройдет встреча лидеров двух стран, Песков сказал: «Нет, это еще будем вместе с американцами смотреть и договариваться». Также отрицательно Песков ответил и на вопрос о планах по подписанию каких-либо документов по итогам встречи: «нет, пока об этом речи не заходило, пока не планируется», сказал он.
О проведении встречи глав государств было объявлено 25 мая. Согласно сообщениям сторон, она состоится 16 июня в Женеве.
«В ближайшие дни наступит какое-то время для контакта по линии дипломатических ведомств или по линии администраций с тем, чтобы все эти логистические вопросы и, конечно же, важные вопросы, связанные с эпидемиологической обстановкой, были специалистами обсуждены. Пока ясности на этот счет нет. Но конечно же без их обсуждения ничего не получится», — отметил Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе встречи Путина и Байдена планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя информацию о проведении встречи, подчеркнула, что стороны обсудят «весь спектр актуальных вопросов». «Мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность американо-российских отношений», — заявила она.