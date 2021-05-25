Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Белоруссию
Президент США Джо Байден намерен обсудить в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
«Президент намерен подчеркнуть поддержку Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказала Псаки (цитата по «РИА Новости»). Лидеры также могут обсудить ситуацию в Белоруссии, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, рассказала она.
Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений и проблематика стратегической стабильности.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Вскоре он подписал указ о введении новых санкций против России.
Ранее Байден, общаясь с журналистами в Белом доме, заявил о желании обсудить с Путиным разработку международных стандартов по кибербезопасности.