К политику Дмитрию Гудкову пришли с обыском

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил в своем Telegram-канале о том, что у него на даче под Коломной с утра проходят обыски. Обыски также начались у экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией). О причинах обыска не сообщается.