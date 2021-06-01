К политику Дмитрию Гудкову пришли с обыском
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил в своем Telegram-канале о том, что у него на даче под Коломной с утра проходят обыски. Обыски также начались у экс-председателя «Открытой России» Александра Соловьева (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией). О причинах обыска не сообщается.
«У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова», — написал политик.
Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту «Пулково» бывшего координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Позже в telegram-канале была опубликована информация о том, что Пивоваров собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург-Варшава. Самолет задержался в аэропорту примерно на полтора часа.