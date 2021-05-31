Экс-директора «Открытой России» Пивоварова задержали перед вылетом из Пулково

27 мая «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности в РФ, сказал тогда Пивоваров, добавив, что организация закроет свои региональные отделения в стране. Это третий раз, когда организация объявляет о роспуске, ранее она делала это в 2006 и 2019 гг.