Экс-директора «Открытой России» Пивоварова задержали перед вылетом из Пулково
Сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту Пулково бывшего координатора «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова.
«Только что меня сняли с самолета в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня», — написал Пивоваров в своем telegram-канале.
Позже в telegram-канале была опубликована информация о том, что Пивоваров собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург-Варшава. Самолет задержался в аэропорту примерно на полтора часа.
Информацию о задержании Пивоварова подтвердила «РИА Новостям» его адвокат Елена Бородина. «Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда», — сказала она.
27 мая «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности в РФ, сказал тогда Пивоваров, добавив, что организация закроет свои региональные отделения в стране. Это третий раз, когда организация объявляет о роспуске, ранее она делала это в 2006 и 2019 гг.