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Экс-директора «Открытой России» Пивоварова задержали перед вылетом из Пулково

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту Пулково бывшего координатора «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова.

«Только что меня сняли с самолета в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня», — написал Пивоваров в своем telegram-канале.

Позже в telegram-канале была опубликована информация о том, что Пивоваров собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург-Варшава. Самолет задержался в аэропорту примерно на полтора часа.

Информацию о задержании Пивоварова подтвердила «РИА Новостям» его адвокат Елена Бородина. «Его коллеги сообщили мне о его задержании в аэропорту, сейчас я еду туда», — сказала она. 

27 мая «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности в РФ, сказал тогда Пивоваров, добавив, что организация закроет свои региональные отделения в стране. Это третий раз, когда организация объявляет о роспуске, ранее она делала это в 2006 и 2019 гг.

Ранее по теме: «Открытая Россия» объявила о самоликвидации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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