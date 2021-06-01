Лавров: Москва не ждет исторических решений от саммита Путина и Байдена
Российская сторона не ждет прорывов и исторических решений от саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе брифинга. Трансляцию брифинга вел телеканал «Россия 24».
«Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать», — сказал Лавров.
Он добавил, что президенты должны обменяться мнениями о том, какие угрозы они видят в окружающих их странах и в целом на глобальной арене. Лавров подчеркнул, что возрастающее число военных учений, в том числе рядом с границами России, не способствует «нормальным разговорам и не способствует согласованию усилий по решению общих для всех реальных, а не выдуманных проблем».
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения также могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.