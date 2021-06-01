Лавров: Москва не ждет исторических решений от саммита Путина и Байдена

Он добавил, что президенты должны обменяться мнениями о том, какие угрозы они видят в окружающих их странах и в целом на глобальной арене. Лавров подчеркнул, что возрастающее число военных учений, в том числе рядом с границами России, не способствует «нормальным разговорам и не способствует согласованию усилий по решению общих для всех реальных, а не выдуманных проблем».