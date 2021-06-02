Чемезов опроверг причастность российских спецслужб к взрывам во Врбетице
«Произошло уже совсем давно, следствие практически завершено. И вдруг откуда-то началась волна антироссийского настроения. Даже сам президент Чехии сказал, что "извините, но…" — когда ему докладывали спецслужбы о результатах завершения расследования, никаких следов России или спецслужб России не было и нет», — уверен он.
По мнению Чемезова, целью этой провокации могло быть обострение отношений между странами. Он привел в пример ситуацию с Украиной, где пытаются «оттянуть Украину от России, создать очаг напряженности на границе с Россией и на ближайших границах с Россией. А Чехия, по его словам, «это тоже не так далеко».
Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.
9 апреля генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г. Однако 25 апреля президент страны Милош Земан сказал, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств этой версии, но подчеркнул, что она небезосновательна. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами.