Белоруссия объявила об ответных мерах на санкции США
Минск решил сократить число дипломатов и административно-технического персонала посольства США, также он усложнит процедуру выдачи виз и работу американских специалистов в Белоруссии, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
«Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад. Поэтому сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию», — рассказал Глаз, его ответ на соответствующий вопрос журналистов приводится на сайте ведомства.
По его словам, это стало ответом Минска на решение США возобновить действие санкций против девяти белорусских госпредприятий, которое было принято после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair 23 мая.
«Сегодня формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса. Это незаконные действия, противоречащие международному праву и призванные оказать давление на суверенное государство. Данные меры нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых субъектов, простым белорусским гражданам», — пояснил Глаз.
29 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о грядущем возобновлении этих санкций, также она озвучила решение Вашингтона приостановить действие соглашения с Белоруссией об авиасообщении. Так, с 3 июня США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Под американские ограничения попали «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белшины», «Гродно Азот», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокна».