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Лукашенко рассказал о содержимом взятого на встречу с Путиным чемодана

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во взятом на встречу с президентом России Владимиром Путиным чемодане находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами, передает пресс-служба лидера республики.

«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией.

Если бы эти документы были публично обнародованы, «наверное, много было бы разговоров», отметил он. По словам президента, теме задержанных с рейса Ryanair в ходе его встречи с Путиным было уделено немного времени. Следствие по факту инцидента будет проходить в Белоруссии.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега были сняты с рейса, задержаны, а позже арестованы. В ответ европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии.

Ранее по теме: Лукашенко привез Путину документы по инциденту с самолетом Ryanair

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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