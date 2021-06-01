Лукашенко рассказал о содержимом взятого на встречу с Путиным чемодана

«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией.