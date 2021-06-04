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Песков призвал не завышать ожидания от саммита Путина и Байдена

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не завышать ожидания от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое заявление Песков сделал в эфире «Первого канала».

«Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно. Настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится», — сказал Песков. Президенты, по его словам, смогут во время встречи обсудить вопросы и разногласия, которые стоят на повестке дня.

«Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны, и, в любом случае, какое-то начало даже диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, это очень положительный шаг», — подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ждет прорывов и исторических решений от саммита Путина и Байдена.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения также могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.

Ранее по теме: Лавров: Москва не ждет исторических решений от саммита Путина и Байдена

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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