Песков призвал не завышать ожидания от саммита Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не завышать ожидания от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое заявление Песков сделал в эфире «Первого канала».
«Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно. Настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится», — сказал Песков. Президенты, по его словам, смогут во время встречи обсудить вопросы и разногласия, которые стоят на повестке дня.
«Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны, и, в любом случае, какое-то начало даже диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, это очень положительный шаг», — подчеркнул Песков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ждет прорывов и исторических решений от саммита Путина и Байдена.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения также могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.