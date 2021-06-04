Песков призвал не завышать ожидания от саммита Путина и Байдена

«Действительно, скажем так, впадать в какие-то завышенные ожидания было бы неверно. Настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится», — сказал Песков. Президенты, по его словам, смогут во время встречи обсудить вопросы и разногласия, которые стоят на повестке дня.