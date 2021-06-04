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Путин подписал закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в любых выборах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В первом чтении законопроект был одобрен 18 мая. Инициативу депутатам представил единоросс, один из авторов законопроекта Андрей Альшевских. К экстремистской деятельности и к терроризму, по его словам, в России причастны почти 11 000 человек.

Изначально инициатива предполагала запрет причастным к экстремистским организациям избираться только в Госдуму. Однако после первого чтения в проект внесли поправку, согласно которой запрет будет распространяться на все выборные должности.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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