Путин подписал закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в любых выборах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В первом чтении законопроект был одобрен 18 мая. Инициативу депутатам представил единоросс, один из авторов законопроекта Андрей Альшевских. К экстремистской деятельности и к терроризму, по его словам, в России причастны почти 11 000 человек.
Изначально инициатива предполагала запрет причастным к экстремистским организациям избираться только в Госдуму. Однако после первого чтения в проект внесли поправку, согласно которой запрет будет распространяться на все выборные должности.