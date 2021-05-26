Госдума приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах, сообщается на сайте нижней палаты парламента. За проголосовали 294 человека, против — 38 человек, воздержались 8 парламентариев.
Отмечается, что причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должен устанавливать суд. При этом в отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение о причастности. Кроме того, под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Поддержкой считается и публичное высказывание с одобрением деятельности, и высказывание в интернете.
В первом чтении законопроект был одобрен 18 мая. Инициативу депутатам представил единоросс, один из авторов законопроекта Андрей Альшевских. Из цифр, которые привел Альшевских, следовало, что в России признаны экстремистскими 83 организации, а террористическими – 33. К экстремистской деятельности и к терроризму, по его словам, причастны почти 11 000 человек.
Изначально инициатива предполагала запрет причастным к экстремистским организациям избираться только в Госдуму. Однако после первого чтения в проект внесли поправку, согласно которой запрет будет распространяется на все выборные должности.