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Госдума приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, запрещающий причастным к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах, сообщается на сайте нижней палаты парламента. За проголосовали 294 человека, против — 38 человек, воздержались 8 парламентариев.

Отмечается, что причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должен устанавливать суд. При этом в отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение о причастности. Кроме того, под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Поддержкой считается и публичное высказывание с одобрением деятельности, и высказывание в интернете.

В первом чтении законопроект был одобрен 18 мая. Инициативу депутатам представил единоросс, один из авторов законопроекта Андрей Альшевских. Из цифр, которые привел Альшевских, следовало, что в России признаны экстремистскими 83 организации, а террористическими – 33. К экстремистской деятельности и к терроризму, по его словам, причастны почти 11 000 человек.

Изначально инициатива предполагала запрет причастным к экстремистским организациям избираться только в Госдуму. Однако после первого чтения в проект внесли поправку, согласно которой запрет будет распространяется на все выборные должности. 

Ранее по теме: Причастным к экстремизму могут запретить участие в любых выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных