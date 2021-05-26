Госдума приняла закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

Отмечается, что причастность участников, членов, работников и иных лиц к деятельности экстремистской или террористической организации должен устанавливать суд. При этом в отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение о причастности. Кроме того, под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Поддержкой считается и публичное высказывание с одобрением деятельности, и высказывание в интернете.