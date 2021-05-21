Причастным к экстремизму могут запретить участие в любых выборах
В законопроект о запрете избираться в Госдуму лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, внесли поправку, согласно которой этот запрет распространяется на все выборные должности, сообщает ТАСС.
Такие поправки внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Их предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
В редакции первого чтения законопроект вводит ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы. Причастными к деятельности таких организаций, согласно документу, является лица, осуществлявшие «непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической». При этом считаться причастными могут и лица, выражавшие поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете.
Помимо этого, поддержка таких организаций может быть выражена в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, а также консультативной или иной помощи.
18 мая Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете избираться в Госдуму для людей, связанных с экстремистскими и террористическими организациями. Инициативу депутатам представил единоросс, один из авторов законопроекта Андрей Альшевских. Из цифр, которые привел Альшевских, следовало, что в России признаны экстремистскими 83 организации, а террористическими – 33. К экстремистской деятельности и к терроризму, по его словам, причастны почти 11 000 человек.