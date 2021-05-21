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Причастным к экстремизму могут запретить участие в любых выборах

Ведомости

В законопроект о запрете избираться в Госдуму лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, внесли поправку, согласно которой этот запрет распространяется на все выборные должности, сообщает ТАСС.

Такие поправки внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Их предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

В редакции первого чтения законопроект вводит ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы. Причастными к деятельности таких организаций, согласно документу, является лица, осуществлявшие «непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической». При этом считаться причастными могут и лица, выражавшие поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете.

Помимо этого, поддержка таких организаций может быть выражена в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, а также консультативной или иной помощи.

18 мая Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете избираться в Госдуму для людей, связанных с экстремистскими и террористическими организациями. Инициативу депутатам представил единоросс, один из авторов законопроекта Андрей Альшевских. Из цифр, которые привел Альшевских, следовало, что в России признаны экстремистскими 83 организации, а террористическими – 33. К экстремистской деятельности и к терроризму, по его словам, причастны почти 11 000 человек.

Ранее по теме: Запрет на участие в выборах причастных к экстремистским организациям поддержала только «Единая Россия»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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