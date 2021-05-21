Причастным к экстремизму могут запретить участие в любых выборах

В редакции первого чтения законопроект вводит ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы. Причастными к деятельности таких организаций, согласно документу, является лица, осуществлявшие «непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической». При этом считаться причастными могут и лица, выражавшие поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете.