В НАТО обеспокоены усилением сотрудничества Москвы и Минска
Усиление сотрудничества России и Белоруссии вызывает обеспокоенность у НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.
«Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы», — сказал он, заметив, что Белоруссия становится «все более и более зависимой от России».
Альянс при этом готов защитить каждого своего участника в случае агрессии со стороны Москвы или Минска, добавил Столтенберг. По его словам, ситуация в Белоруссии станет предметом обсуждения на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе, в котором примут участие президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его.