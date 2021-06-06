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В НАТО обеспокоены усилением сотрудничества Москвы и Минска

Ведомости

Усиление сотрудничества России и Белоруссии вызывает обеспокоенность у НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

«Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы», — сказал он, заметив, что Белоруссия становится «все более и более зависимой от России».

Альянс при этом готов защитить каждого своего участника в случае агрессии со стороны Москвы или Минска, добавил Столтенберг. По его словам, ситуация в Белоруссии станет предметом обсуждения на предстоящем  саммите НАТО в Брюсселе, в котором примут участие президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что контакты по военной линии между Москвой и Брюсселем полностью оборваны, что является главным препятствием для политического диалога в совете «Россия — НАТО». При этом Столтенберг обвинил Москву в несостоявшемся в 2020 г. заседании совета «Россия — НАТО» и выразил сожаление относительно того, что с лета 2019 г. не состоялось ни одного заседания совета, поскольку Москва якобы не ответила согласием на приглашение созвать его. 

Ранее по теме: Минобороны обвинило НАТО в поставках оружия Украине под прикрытием учений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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