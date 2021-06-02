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Минобороны обвинило НАТО в поставках оружия Украине под прикрытием учений

Ведомости

НАТО под прикрытием совместных с Украиной учений «Sea Breeze» собирается поставить Киеву оружие, которое будет использовано в конфликте в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Именно туда (на территорию Украины. — при.ред.), под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — цитирует пресс-служба своего официального представителя Игоря Конашенкова. Он подчеркнул, что оружие и военное имущество, «как и в прежние годы» будет «направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях».

В ведомстве напомнили, что в рамках учений с 28 июня по 10 июля Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия отработают на полигонах украинских Херсонской и Николаевской областей противодействие вооруженным формированиям, которым оказывает поддержку «соседняя страна». В маневрах будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 автомобилей и бронетехники.

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«Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения «Sea Breeze» с привлечением стран НАТО», — отметили в ведомстве. Там пообещали «адекватно реагировать» на складывающуюся обстановку.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил о формировании 20 новых соединений и воинских частей в Западном военном округе в связи в ответ на действия НАТО. В частности, поводом для этого стала многократно возросшая активность стратегической авиации ВВС США у границ России, а также рост военной активности НАТО в целом и подготовка крупнейших за 30 лет учений в Европе. О планах российских военных создать 20 новых частей и соединений «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники еще в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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