Трамп: Путин открыто насмехается над Байденом

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США из-за своей самонадеянности допускают ошибки, с которыми однажды могут уже и не справиться, повторяя путь СССР. Говоря об отношениях России и США, президент подчеркнул, что они должны выстраиваться на доверии и взаимном уважении, добавив, что не ждет прорывных результатов от встречи с Байденом.