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Трамп: Путин открыто насмехается над Байденом

Ведомости

Президент России Владимир Путин и Китай откыто насмехаются над американским лидером Джо Байденом, считает бывший президент США Дональд Трамп. Такое мнение он высказал на съезде республиканцев Северной Каролины.

«И сейчас над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Бывший президент США не уточнил, что именно он имеет в виду.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США из-за своей самонадеянности допускают ошибки, с которыми однажды могут уже и не справиться, повторяя путь СССР. Говоря об отношениях России и США, президент подчеркнул, что они должны выстраиваться на доверии и взаимном уважении, добавив, что не ждет прорывных результатов от встречи с Байденом.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения также могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.

Ранее по теме: Путин: США идут твердым шагом по пути СССР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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