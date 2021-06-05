Путин: США идут твердым шагом по пути СССР
США из-за своей самонадеянности допускают ошибки, с которыми однажды могут уже и не справиться, повторяя путь СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», — рассказал он (цитата по ТАСС).
Говоря об отношениях России и США, президент подчеркнул, что они должны выстраиваться на доверии и взаимном уважении, добавив, что не ждет прорывных результатов от встречи с американским лидером Джо Байденом.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения также могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.