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Постпред: Россия готова к возможным проблемам после запуска «Северного потока — 2»

Ведомости

Россия и компания – оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG готовы к возможным проблемам, которые могут начать создавать на Западе при эксплуатации трубопровода. Об этом заявил постпред президента России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 1» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2021 заявил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершено 4 июня.

Он отметил, что линейная работа, включая морской участок, завершена. Путин пояснил, что осталось приподнять трубы с немецкой и российской стороны и сварить их. По его словам, газопровод будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению газом европейских потребителей в целом.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%.

Ранее по теме: Путин сообщил о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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