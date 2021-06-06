Постпред: Россия готова к возможным проблемам после запуска «Северного потока — 2»
Россия и компания – оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG готовы к возможным проблемам, которые могут начать создавать на Западе при эксплуатации трубопровода. Об этом заявил постпред президента России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 1» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2021 заявил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершено 4 июня.
Он отметил, что линейная работа, включая морской участок, завершена. Путин пояснил, что осталось приподнять трубы с немецкой и российской стороны и сварить их. По его словам, газопровод будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению газом европейских потребителей в целом.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%.