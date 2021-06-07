Владелец «Уралхима» исключил причастность к финансированию Nexta
Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компания никогда не финансировали оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta, признанный Минском экстремистским, передает ТАСС. Ранее экс-главред Nexta заявил, что канал финансировался неназванным российским бизнесменом, связанным «с Уралом и горной добычей» и «конкурентом» Михаила Гуцериева.
«Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал», — сказал Мазепин.
Ранее в эфире государственного белорусского канала ОНТ вышло интервью экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске 23 мая. Протасевич сказал в интервью, что Nexta якобы финансировалась некоей компанией известного российского бизнесмена, которая «связана с Уралом и горной добычей», а её владелец — конкурент председателя совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако ни саму компанию, ни имя бизнесмена Протасевич не назвал. Bfm и ряд других СМИ предположили, что Протасевич мог подразумевать Дмитрия Мазепина.
Сам Мазепин в августе 2020 г., после начала протестов из-за результатов выборов в Белоруссии, призывал власти страны в обращении от имени Российско-Белорусского делового совета «остановить бессмысленное кровопролитие». Бизнесмен также предлагал белорусскому президенту Александру Лукашенко «сесть за стол мирных подробных переговоров» со своими политическими оппонентами, чтобы не допустить «майдана», революции и гражданской войны». Кроме того, Мазепин призывал и российское руководство «не оставаться в стороне» от «процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии».