Владелец «Уралхима» исключил причастность к финансированию Nexta

Ранее в эфире государственного белорусского канала ОНТ вышло интервью экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске 23 мая. Протасевич сказал в интервью, что Nexta якобы финансировалась некоей компанией известного российского бизнесмена, которая «связана с Уралом и горной добычей», а её владелец — конкурент председателя совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако ни саму компанию, ни имя бизнесмена Протасевич не назвал. Bfm и ряд других СМИ предположили, что Протасевич мог подразумевать Дмитрия Мазепина.