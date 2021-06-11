В Кремле объяснили встречу Путина и Байдена плохим состоянием отношений

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.