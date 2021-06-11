В Кремле объяснили встречу Путина и Байдена плохим состоянием отношений
Главной причиной поездки президента РФ Владимира Путина в Женеву для встречи с президентом США Джо Байденом является плохое состояние отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков телеканалу CNN.
«Главная причина заключается в плохом состоянии отношений между нашими странами», — сказал Песков.
По его словам, встреча двух лидеров является единственным способом предотвратить дальнейшее ухудшение диалога России и США.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.