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Путин дал первое за три года интервью американскому телеканалу

Ведомости

Американский телеканал NBC News взял интервью у президента России Владимира Путина в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. Это следует из анонса на сайте телеканала. Последний раз Путин давал интервью американским СМИ в 2018 г., также телеканалу NBC.

«Кейр Симмонс (NBC News) встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве для эксклюзивного индивидуального интервью, которое будет транслироваться в понедельник, 14 июня», — говорится в сообщении. Предварительный просмотр фрагментов будет доступен в программе «Ночные новости» с Лестером Холтом сегодня вечером, 11 июня, в 18:30 по восточному времени США (1:30 мск, 12 июня).

В последний раз Путин давал интервью телеканалу NBS News в марте 2018 г. Тогда российский президент отвечал на вопросы журналистки Мегин Келли. Путин рассказал ей о создании Россией нового вида баллистических ракет, о вопросе «вмешательства» в выборы США, о бизнесмене Евгении Пригожине и об основателе ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексее Навальном.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных