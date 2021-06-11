Путин дал первое за три года интервью американскому телеканалу

В последний раз Путин давал интервью телеканалу NBS News в марте 2018 г. Тогда российский президент отвечал на вопросы журналистки Мегин Келли. Путин рассказал ей о создании Россией нового вида баллистических ракет, о вопросе «вмешательства» в выборы США, о бизнесмене Евгении Пригожине и об основателе ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексее Навальном.