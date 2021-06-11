Путин дал первое за три года интервью американскому телеканалу
Американский телеканал NBC News взял интервью у президента России Владимира Путина в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. Это следует из анонса на сайте телеканала. Последний раз Путин давал интервью американским СМИ в 2018 г., также телеканалу NBC.
«Кейр Симмонс (NBC News) встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве для эксклюзивного индивидуального интервью, которое будет транслироваться в понедельник, 14 июня», — говорится в сообщении. Предварительный просмотр фрагментов будет доступен в программе «Ночные новости» с Лестером Холтом сегодня вечером, 11 июня, в 18:30 по восточному времени США (1:30 мск, 12 июня).
В последний раз Путин давал интервью телеканалу NBS News в марте 2018 г. Тогда российский президент отвечал на вопросы журналистки Мегин Келли. Путин рассказал ей о создании Россией нового вида баллистических ракет, о вопросе «вмешательства» в выборы США, о бизнесмене Евгении Пригожине и об основателе ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексее Навальном.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.