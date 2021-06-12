Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

«От имени правительства США поздравляю российских граждан с празднованием Дня России. Этот праздник знаменует собой важный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 г., когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла Декларацию о государственном суверенитете России», — заявил он.