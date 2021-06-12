Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции после встречи в Женеве

«Персональная пресс-конференция — это подходящий формат, чтобы четко рассказать свободной прессе о темах, которые были подняты на встрече, — как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные проблемы», – рассказал собеседник агентства.