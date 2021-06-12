Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции после встречи в Женеве
Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве, сообщил Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
«Персональная пресс-конференция — это подходящий формат, чтобы четко рассказать свободной прессе о темах, которые были подняты на встрече, — как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные проблемы», – рассказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости», напомнив, что Байден провел отдельную пресс-конференцию после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном.
«Поэтому и нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию. Как мы ранее заявляли, президент Путин по завершении переговоров так же выйдет отдельно на общение с прессой», — рассказал он.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.