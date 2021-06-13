Путин заявил о готовности России к выдаче США киберпреступников на взаимной основе

«Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», — рассказал он.