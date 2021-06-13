Путин заявил о готовности России к выдаче США киберпреступников на взаимной основе
Россия готова согласовать с США механизм выдачи преступников при условии, что обе стороны возьмут на себя равные обязательства, сообщил российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«Если мы договоримся о выдаче преступников, значит, Россия пойдет на это, мы будем это делать. Только в том случае, если другая сторона, в данном случае Соединенные Штаты, согласятся с тем же и будут выдавать соответствующих преступников Российской Федерации», — рассказал он.
Путин также заметил, что все договоренности уже отражены в соответствующих межгосударственных документах, в которых закреплены равнозначные обязательства сторон. По словам главы государства, вопрос кибербезопасности остается одним из важнейших сегодня, поскольку оказались возможными отключения целых систем, ведущие к тяжелым последствиям.
Ранее президент США Джо Байден выразил неуверенность в том, что во время встречи Путиным будут достигнуты договоренности в вопросе кибератак на американцев.
США неоднократно обвиняли Россию в различных кибератаках. Из-за взлома программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией, Вашингтон ввел антироссийские санкции, наложив ограничения в том числе и на госдолг страны. Москва, в свою очередь, причастность к данному инциденту неоднократно опровергала.
Последняя крупная атака в США произошла на крупнейшего оператора сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля Colonial Pipeline. Она привела к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде американских регионов. Однако в этот раз власти США заявили об отсутствии прямой связи между Россией и хакерами.