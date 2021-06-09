Байден усомнился в достижении договоренностей с Путиным по теме кибератак
Президент США Джо Байден выразил неуверенность в том, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным будут достигнуты договоренности в вопросе кибератак на американцев. Об этом он заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Европу, сообщает The Washington Post.
«Кто знает?» — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом он добавил, что данная тема станет предметом их с Путиным обсуждений.
Также американский президент отметил, что его первая зарубежная поездка в должности главы государства продемонстрирует, что Европа и США «тесно связаны». По словам Байдена, это он собирается «дать понять Путину и Китаю».
США неоднократно обвиняли Россию в различных кибератаках. Из-за взлома программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией, Вашингтон ввел антироссийские санкции, наложив ограничения в том числе и на госдолг страны. Москва, в свою очередь, причастность к данному инциденту неоднократно опровергала.
Последняя крупная атака в США произошла на крупнейшего оператора сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля Colonial Pipeline. Она привела к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде американских регионов. Однако в этот раз власти США заявили об отсутствии прямой связи между Россией и хакерами.
Встреча президентов России и США должна состояться в Женеве 16 июня. 13 мая, общаясь с журналистами, Байден отметил, что в числе прочих тем хочет обсудить с Путиным разработку международных стандартов по кибербезопасности.