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Байден усомнился в достижении договоренностей с Путиным по теме кибератак

Ведомости

Президент США Джо Байден выразил неуверенность в том, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным будут достигнуты договоренности в вопросе кибератак на американцев. Об этом он заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Европу, сообщает The Washington Post.

«Кто знает?» — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. При этом он добавил, что данная тема станет предметом их с Путиным обсуждений.

Также американский президент отметил, что его первая зарубежная поездка в должности главы государства продемонстрирует, что Европа и США «тесно связаны». По словам Байдена, это он собирается «дать понять Путину и Китаю».

США неоднократно обвиняли Россию в различных кибератаках. Из-за взлома программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией, Вашингтон ввел антироссийские санкции, наложив ограничения в том числе и на госдолг страны. Москва, в свою очередь, причастность к данному инциденту неоднократно опровергала.

Последняя крупная атака в США произошла на крупнейшего оператора сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля Colonial Pipeline. Она привела к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде американских регионов. Однако в этот раз власти США заявили об отсутствии прямой связи между Россией и хакерами.

Встреча президентов России и США должна состояться в Женеве 16 июня. 13 мая, общаясь с журналистами, Байден отметил, что в числе прочих тем хочет обсудить с Путиным разработку международных стандартов по кибербезопасности.

Ранее по теме: Байден намерен обсудить с Путиным создание международной системы кибербезопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных