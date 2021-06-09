Байден усомнился в достижении договоренностей с Путиным по теме кибератак

Президент США Джо Байден выразил неуверенность в том, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным будут достигнуты договоренности в вопросе кибератак на американцев. Об этом он заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Европу, сообщает The Washington Post.